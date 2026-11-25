MONTALTO DORA (ttm) Culminerà domani, domenica 22 novembre, la Sagra del Cavolo Verza di Montalto Dora. L’attesissimo appuntamento autunnale dedicato ai sapori e alle tradizioni contadine, giunto alla sua 30esima edizione, ha ormai saputo conquistarsi una nomea in grado di travalicare i confini del Canavese per rilanciare un prodotto che per tantissimi anni è stato il fulcro dell’economia del paese ma che era quasi scomparso dalle campagne, appunto il cavolo verza, rinomato per qualità e sapore e ingrediente indispensabile per confezionare la migliore zuppa ‘d pan e còj grazie alle sue foglie croccanti e frastagliate.

Nata nel 1996, ideata dal sindaco Renzo Galletto che ha saputo promuoverla negli anni, la sagra si è evoluta in tutta una serie di eventi musicali, sportivi, gastronomici e folkloristici, con il mercato dei prodotti agroalimentari locali tipici e il partecipato concorso tra i produttori locali, in grado di attirare numerosissime presenze dal territorio e oltre.

«In occasione dei 30 anni della Sagra – evidenzia il sindaco Renzo Galletto – abbiamo voluto raccontare una storia italiana in cui cultura, tradizione e memoria avessero un ruolo centrale, mantenendo sempre il fascino della novità, al di là dell’evento folkloristico fine a se stesso: vogliamo essere riconosciuti per la nostra veridicità, accogliamo ospiti, non turisti».

Oggi, sabato 21 novembre, alle 10.30 nella sala consiliare di piazza IV Novembre, è in programma la presentazione del libro “Tradizioni identitarie”, che Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto hanno dedicato al cavolo verza di Montalto Dora e alla ceramica di Castellamonte.

Alle 11, nella sala riunioni di via Mazzini, sarà inaugurata la mostra “Cavoli… che ceramiche!”, con le opere di Sandra Baruzzi, Ceramiche Camerlo, Katia Gianotti e Guglielmo Marthyn, “La Castellamonte” di Roberto Perino e Francesca Formia.

Nel ristorante allestito dall’associazione Coltivatori del Cavolo Verza nel Palasagra montato sul retro della chiesa parrocchiale, sarà possibile pranzare e cenare oppure portarsi a casa i piatti pronti. Nel pomeriggio “Keep Calm and Pomeriggissimo”, il karaoke nell’anfiteatro Burbatti, seguito dall’Aperitivo d’Artista con i vini canavesani. Alle 21 la Notte dei Tabarri sarà ispirata ai mantelli della tradizione contadina, alla luce delle lanterne e del falò, con la fanfara, la bagna caôda, il vin brulè e il Ristoro dei Coltivatori.

Quello di domani, domenica, sarà il giorno della Grande Fiera e delle Vie del Gusto nel centro storico di Montalto, ma durante l’intero fine settimana i visitatori potranno acquistare i cavoli direttamente dai produttori partecipanti al concorso per l’ortaggio più grande (che si svolge alle 11) e gustare i piatti della tradizione a base di cavolo verza nei ristoranti, trattorie e stand gastronomici allestiti nella fiera (prenotazioni ai numeri 338 1713934 o 331 4749373).

Un appuntamento imperdibile è anche il settimo Palio dei Comuni, a partire dalle 10.30. Non mancheranno le escursioni naturalistiche gratuite “Cavolo che tour!” del weekend, spaziando dal Lago Coniglio con le sue Terre Ballerine alla Strada delle Vigne intorno al Lago Pistono, dal Lago Nero al Monte del Maggio (prenotazioni al 349 0074456). Sarà infine possibile, domenica, visitare alle 10 o alle 15 il parco archeologico del Lago Pistono, immerso tra colline, boschi e vigneti (prenotazioni al 389 2692282).

“Acqua e fiori”: mostra di Giancarlo Gillio Meina

Nell’ambito della 30esima edizione della Sagra del Cavolo Verza di Montalto Dora, il pittore Giancarlo Gillio Meina espone i suoi quadri a olio nella sala di via Mazzini 30. La mostra, intitolata “Acqua e fiori” è visitabile oggi, sabato 21 novembre, dalle 14 alle 18 e domani, domenica, dalle 9 alle 18.

Michele Tetro