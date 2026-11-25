SETTIMO VITTONE (qdn) In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Ordre International des Anysetiers e il Comune di Settimo Vittone organizzano mercoledì prossimo, 25 novembre, alle 21, nel salone Pianta Grant a Settimo Vittone, una serata dal titolo “Oltre il silenzio – Conoscere, riconoscere e contrastare la violenza di genere”. Interverranno la criminologa Camilla Valentina Gamba e la sostituto procuratore Debora Rinaudo.