21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Gran San Bernardo

«5mila euro a chi mi riporta il telefonino perso nei pressi della piscina di Variney»

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: «5mila euro a chi mi riporta il telefonino perso nei pressi della piscina di Variney»
1 minuto di lettura

AOSTA (fci) «Un compenso di 5mila euro a chi mi restituisce un telefono cellulare di mia proprietà, smarrito lo scorso febbraio nei pressi della piscina di Variney, a Gignod». A prometterlo è Bruno Chatrian (foto), di Aosta. Il telefonino è un Samsung A54 con custodia nera. C’è però una condizione per ottenere il compenso: «Verrà corrisposto solamente se risulterà integra la videoregistrazione contenuta nel telefonino ed effettuata sabato 2 agosto del 2025». Chi reputa di aver trovato questo telefonino, può telefonare a Chatrian al numero 333 6300189.

Leggi anche

Gran San Bernardo

A Saint-Rhémy-en-Bosses torna la Fête des Jeunes d’Antan

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Torna la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan, la festa dedicata agli anziani del paese organizzata dalla Biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani,…