AOSTA (fci) «Un compenso di 5mila euro a chi mi restituisce un telefono cellulare di mia proprietà, smarrito lo scorso febbraio nei pressi della piscina di Variney, a Gignod». A prometterlo è Bruno Chatrian (foto), di Aosta. Il telefonino è un Samsung A54 con custodia nera. C’è però una condizione per ottenere il compenso: «Verrà corrisposto solamente se risulterà integra la videoregistrazione contenuta nel telefonino ed effettuata sabato 2 agosto del 2025». Chi reputa di aver trovato questo telefonino, può telefonare a Chatrian al numero 333 6300189.
«5mila euro a chi mi riporta il telefonino perso nei pressi della piscina di Variney»
Redazione · Pubblicato il
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