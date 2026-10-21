Les Jeunes Chanteurs de la Tour di Gignod: corsi al via da lunedì 19

GIGNOD (zgn) Riprenderanno lunedì prossimo, 19 ottobre, i corsi del coro giovanile Les Jeunes Chanteurs de la Tour di Gignod, diretto dallo scorso anno da Carol Vaudan che sostituisce Caroline Voyat, impegnata con il coro Les Chanteurs du Grand Combin, I piccoli coristi si ritroveranno nella Sala polivalente di località La Bedegaz, tutti i lunedì dalle 17 alle 18: le attività sono dedicate a bimbi dai 5 ai 14 anni, residenti e non. Per gli abitanti di Gignod sarà attivo il servizio Cantibus, il ritiro dalla scuola primaria alle 16.30. Il contributo richiesto è di 85 euro all’anno. Le giornate di lunedì 19 e 26 ottobre saranno dedicate alle prove gratuite. Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati possono telefonare al numero 327 2639909.