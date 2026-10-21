A Saint-Rhémy-en-Bosses torna la Fête des Jeunes d’Antan

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Torna la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan, la festa dedicata agli anziani del paese organizzata dalla Biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani, domenica 18 ottobre. Sarà una giornata all’insegna della convivialità, della musica e della condivisione. Il programma prevede alle 10.30 la Santa Messa celebrata nella Chiesa di Saint-Léonard, alle 12 il pranzo nel Ristorante Arp du Jeu e dalle 15 il pomeriggio danzante. Il pranzo e l’animazione saranno offerti dall’Amministrazione comunale alle persone di età superiore ai 65 anni residenti a Saint-Rhémy-en-Bosses.