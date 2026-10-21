Diga di Place Moulin, in ristrutturazione il rascard lungo la passeggiata

BIONAZ (zgn) E’ in fase di ristrutturazione l’antico fabbricato in legno di Lo Noailloz, il rascard lungo la passeggiata che costeggia l’invaso della diga di Place Moulin a Bionaz e porta al Rifugio Prarayer. L’edificio di proprietà della guida alpina Alessandro Mezzavila al termine dell’intervento di recupero tornerà come prima. I lavori si sono resi necessari perché la piccola costruzione rischiava di crollare, dato che poggiava su un muretto a secco con crepe che si allargavano velocemente. Inoltre erano cadute delle lose dal tetto. I lavori, che prevedono anche il consolidamento del basamento, procedono nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza e dovrebbero terminare il prossimo anno. Il fabbricato risale alla metà del 1400, invece il basamento è stato rifatto negli anni Sessanta, quando è stato spostato più in alto, sopra il livello di massimo invaso della diga.