BIONAZ (zgn) E’ in fase di ristrutturazione l’antico fabbricato in legno di Lo Noailloz, il rascard lungo la passeggiata che costeggia l’invaso della diga di Place Moulin a Bionaz e porta al Rifugio Prarayer. L’edificio di proprietà della guida alpina Alessandro Mezzavila al termine dell’intervento di recupero tornerà come prima. I lavori si sono resi necessari perché la piccola costruzione rischiava di crollare, dato che poggiava su un muretto a secco con crepe che si allargavano velocemente. Inoltre erano cadute delle lose dal tetto. I lavori, che prevedono anche il consolidamento del basamento, procedono nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza e dovrebbero terminare il prossimo anno. Il fabbricato risale alla metà del 1400, invece il basamento è stato rifatto negli anni Sessanta, quando è stato spostato più in alto, sopra il livello di massimo invaso della diga.
Diga di Place Moulin, in ristrutturazione il rascard lungo la passeggiata
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
1 / 2
Leggi anche
Gran San Bernardo
Les Jeunes Chanteurs de la Tour di Gignod: corsi al via da lunedì 19
GIGNOD (zgn) Riprenderanno lunedì prossimo, 19 ottobre, i corsi del coro giovanile Les Jeunes Chanteurs de la Tour di Gignod, diretto dallo scorso anno da Carol Vaudan che sostituisce Caroline…
Gran San Bernardo
A Saint-Rhémy-en-Bosses torna la Fête des Jeunes d’Antan
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Torna la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan, la festa dedicata agli anziani del paese organizzata dalla Biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani,…
Gran San Bernardo