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In finale ha rifiutato 26mila euro e ne ha vinti 50

Affari Tuoi, Joseph Giachino sfida la fortuna ma il suo coraggio non viene premiato

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Giada De Prisco e Joseph Giachino durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì scorso, 3 novembre, su Raiuno
Giada De Prisco e Joseph Giachino durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì scorso, 3 novembre, su Raiuno
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GIGNOD (zgn) Martedì scorso, 3 novembre, nella puntata di Affari Tuoi in prima serata su Rai 1 condotta da Stefano De Martino, a rappresentare la Valle d’Aosta è stato Joseph Giachino, idraulico di Variney a Gignod, in gara con il pacco numero 19 insieme alla compagna Giada De Prisco. La partita è iniziata in salita, con l’eliminazione di alcuni premi rilevanti, pur mantenendo in gioco i 300mila euro. Alla prima chiamata il Dottore ha proposto 19mila euro, offerta che la coppia ha respinto per proseguire. Joseph Giachino e Giada De Prisco sono riusciti a togliere diversi pacchi blu, conservando importi interessanti. Le proposte successive del Dottore, da 29mila e poi da 33mila euro, sono state entrambe rifiutate. La svolta è arrivata con l’uscita del pacco da 300mila euro: a quel punto il valore più alto rimasto sul tabellone è diventato quello da 75mila euro. I due concorrenti valdostani hanno accettato un cambio, lasciando un pacco che conteneva 200 euro. Respinta anche un’offerta da 15mila euro, si è arrivati allo scontro finale tra 75mila e 50 euro. L’ultima proposta del Dottore è stata di 26mila euro. Dopo un confronto, Joseph Giachino e Giada De Prisco hanno scelto di non accettare e di tentare la sorte. All’apertura del 19, il contenuto era di 50 euro, mentre i 75mila si trovavano nell’altro pacco rimasto. La coppia ha così chiuso con una vincita simbolica, dopo aver rinunciato a più assegni nel corso della serata. Tuttavia Joseph Giachino e Giada De Prisco hanno vissuto una bellissima esperienza e la loro simpatia ha sicuramente conquistato il vasto pubblico del popolare “gioco dei pacchi”.

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