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«Souvenir de Marco Cerisey» domenica 15 novembre a Gignod

Redazione Pubblicato il

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GIGNOD (zgn) Domenica prossima, 15 novembre, alle 14.30, all’Area Ricreativa di Gignod, si terrà la 27esima edizione della manifestazione “Souvenir de Marco Cerisey et di joueur que son pamé”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Comité di Poudzo Variney-Signayes, da Mile Danna Folk d’Antan e da Erik et le Poudzo Valdoten, con il patrocinio del Comune di Gignod. Il programma prevede folklore e musica, con la partecipazione di Coro Sant’Orso, Les Sallereins, Chœur Les Hirondelles, Le Frustapot de Tsambava, La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, Chorale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan e Chœur Châtel Argent. Sono previsti inoltre numerosi fisarmonicisti e musicanti. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che intendono mantenere vivo il ricordo di Marco Cerisey, giovane fisarmonicista scomparso prematuramente all’età di 28 anni, insieme a tutti i “joueurs que son pamè”, suonatori che hanno fatto parte della tradizione musicale valdostana. L’ingresso è libero.

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