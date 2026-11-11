«Souvenir de Marco Cerisey» domenica 15 novembre a Gignod

GIGNOD (zgn) Domenica prossima, 15 novembre, alle 14.30, all’Area Ricreativa di Gignod, si terrà la 27esima edizione della manifestazione “Souvenir de Marco Cerisey et di joueur que son pamé”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Comité di Poudzo Variney-Signayes, da Mile Danna Folk d’Antan e da Erik et le Poudzo Valdoten, con il patrocinio del Comune di Gignod. Il programma prevede folklore e musica, con la partecipazione di Coro Sant’Orso, Les Sallereins, Chœur Les Hirondelles, Le Frustapot de Tsambava, La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, Chorale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan e Chœur Châtel Argent. Sono previsti inoltre numerosi fisarmonicisti e musicanti. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che intendono mantenere vivo il ricordo di Marco Cerisey, giovane fisarmonicista scomparso prematuramente all’età di 28 anni, insieme a tutti i “joueurs que son pamè”, suonatori che hanno fatto parte della tradizione musicale valdostana. L’ingresso è libero.