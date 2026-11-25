GIGNOD (zgn) Comune e Pro Loco di Gignod organizzano per domani, domenica 22 novembre, la Festa della famiglia, un momento di incontro e condivisione. L’appuntamento è alle 11 per la Messa, a seguire i partecipanti si sposteranno all’area ricreativa per l’aperitivo alle 12.30 e il pranzo, alle 13. Alle 15 si terrà la consegna degli attestati per gli anniversari di matrimonio. Per informazioni gli interessati possono telefonare ai numeri 329 4822369 e 346 1006920.