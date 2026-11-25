SAINT-MARCEL (qdn) In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis promuove la serata pubblica dal titolo “Oltre il silenzio”. L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dai Comuni del territorio, si terrà mercoledì prossimo, 25 novembre, alle 20.30 nel salone di Tzanté de Bouva a Fénis, con ingresso libero. L’evento si propone come un momento di riflessione e confronto collettivo sul tema del rispetto e della prevenzione della violenza di genere, affrontato da molteplici punti di vista grazie agli interventi di esperti e professionisti del settore. Il programma della serata prevede la presentazione del progetto RedLadiesShoes, con la direzione artistica di Dominga D’Agostino e gli interventi della psicologa Chantal Danna, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Nus e di Chiara Maria Penati, medico del Servizio per le Dipendenze patologiche (Ser.D.) dell’Usl Vda. La serata sarà moderata da Roberta Carla Balbis, vicepresidente dello Zonta Club Aosta. Al termine degli interventi, i partecipanti saranno invitati a un momento conviviale con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Fénis. L’evento è aperto a tutti.
VIOLENZA SULLE DONNE: EVENTO A FÉNIS
Redazione · Pubblicato il
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