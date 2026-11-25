NUS (qdn) L’Amministrazione comunale di Nus, in collaborazione con la Pro Loco Les Neuveins e lo Sci Club Saint-Barthélemy, organizza oggi, sabato 21 novembre, un pomeriggio di festa per celebrare Farchetta e il suo allevatore Lorenzo Rosset, in occasione dell’ennesimo trionfo – il quinto consecutivo in terza categoria – ottenuto all’ultima finale regionale delle batailles de reines e del ritiro annunciato della bovina dai combattimenti. Protagonista di una carriera straordinaria e ormai entrata nella storia delle batailles, Farchetta lascia il campo nel momento in cui è ancora all’apice del successo, proprio come fanno i grandi campioni. E per celebrare questo momento si è scelto di tornare là dove tutto è cominciato: la stalla in cui Farchetta è stata allevata, a Nus. Un luogo particolarmente significativo anche per Lorenzo Rosset che, oltre alla passione per l’allevamento, condivide da sempre un forte legame con lo sci di fondo, e con lo Sci Club Saint-Barthélemy. Non poteva quindi mancare un altro grande campione “neuvein”, Federico Pellegrino, protagonista di una carriera internazionale straordinaria nello sci di fondo e recentemente ritiratosi dall’attività agonistica. La sua presenza rende ancora più speciale un pomeriggio che vuole idealmente unire due storie sportive diverse, accomunate dalla passione, dalla determinazione e da un legame profondo con il territorio.

L’appuntamento è alle 14, alla stalla di Farchetta, nei pressi del distributore Contoz. Un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi ed emozioni e festeggiare insieme una grande regina e il suo allevatore, in compagnia dei ragazzi dello Sci Club Saint-Barthélemy. L’iniziativa è aperta a tutta la popolazione.