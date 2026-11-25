QUART (qdn) Il Gruppo Alpini di Quart, guidato dal capogruppo Bruno Pallua, ha celebrato sabato scorso, 14 novembre, la propria festa annuale. La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Caduti al Villair alla presenza di una sessantina di soci del Gruppo, del sindaco Fabrizio Bertholin, della vice sindaca Manuela Bergamasco e della madrina Lorena Dovigo. Dopo la deposizione di fiori al monumento ai Caduti di tutte le guerre, sono stati ricordati i nomi dei Caduti omaggiati con il saluto “presente!” da parte degli Alpini. Lo stesso è poi avvenuto al monumento di Ville sur Nus. I partecipanti si sono in seguito trasferiti alla cappella di Vollein dove il parroco don Sergio Rosset ha celebrato la Messa in occasione del Patrono del villaggio, dedicato alla Presentazione della Vergine Maria al Tempio. «I residenti hanno offerto una calorosa accoglienza e un ricco rinfresco. – sottolinea il capogruppo Bruno Pallua – Un ottimo pranzo e un pomeriggio in allegria hanno concluso la giornata di festa del nostro Gruppo».
ALPINI IN FESTA A QUART: CELEBRATA LA MESSA ALLA CAPPELLA DI VOLLEIN PER IL PATRONO
Redazione · Pubblicato il
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