VERRAYES (qdn) Ha compiuto 101 anni giovedì scorso, 19 novembre, Maria Luigia Michelet, detta Gustina, decana di Verrayes. Figlia di Micheline Chapellu e di Eliseo Michelet, seconda di 6 fratelli, è nata nel villaggio di Ollian, in una famiglia modesta ma dai grandi valori, come l’impegno, il lavoro e la perseveranza: proprio grazie a questi è riuscita – insieme al marito Lorenzo Perrin – nella metà degli anni Sessanta a costruire e poi a gestire l’Hotel Cristina di Champagne, nel Comune di Verrayes. Si sposarono nel 1946, appena terminata la guerra, e, dopo il viaggio di nozze a Oropa, hanno iniziato a costruire la loro famiglia attraverso il dono di 3 figlie: Lilliana, Dionigia Rina e Maria Graziella. Poi l’avventura dell’Hotel Cristina, dove per 30 anni ha lavorato tutta la famiglia e dove Gustina si occupava di ogni cosa, dall’accoglienza dei clienti alla cucina del ristorante. Rimasta vedova nel 1984, è stata insignita dal titolo di Cavaliere della Repubblica nel 1999. Agli auguri dei suoi famigliari uniamo anche quelli de La Vallée Notizie!