GIGNOD (zgn) Oggi, sabato 31 ottobre, per la notte più paurosa dell’anno “Alpi In – Esperienze oltre i sentieri”, in collaborazione con il Comune di Gignod, organizza “La notte degli spiriti erranti”. Un narratore accompagna i partecipanti tra leggende e storia all’ombra della torre. Il ritrovo è alle 17, la quota di partecipazione è di 5 euro a persona. A seguire castagnata per tutti all’Area ricreativa offerta dalla Pro loco di Gignod. Informazioni e prenotazioni inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@alpinvda.com oppure telefonando al numero 349 2968654. Sempre oggi, sabato 31, all’Area ricreativa, la Pro loco organizza l’Halloween Night, la notte più spaventosamente divertente dell’anno. Si inizierà alle 22 con il dj set Doppio18, per tutta la manifestazione panini Valdoburger.
Gignod, “La notte degli spiriti erranti “ e l’Halloween Night
Redazione · Pubblicato il
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