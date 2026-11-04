Gignod, nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio anche i soldi per acquistare un’opera d’arte

GIGNOD (zgn) Si è riunito martedì scorso, 27 ottobre, il consiglio comunale di Gignod. Durante la seduta è stata approvata quarta variazione al bilancio di previsione. Tra le voci del provvedimento sono stati inseriti 20mila euro per l’acquisto di una scultura decorativa e di una panchina per completare l’arredo del cortile del polo scolastico tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del capoluogo. «Procederemo tramite affido diretto a un artigiano locale, – dichiara la sindaca Gabriella Farcoz – dovrà essere un’opera adatta al contesto scolastico, per esempio potrebbe raffigurare un animale».

Inoltre è stata approvata l’adozione di 2 varianti non sostanziali al Piano regolatore. «Una, su richiesta di un privato, era relativa ad alcuni terreni a Mont-Joux. – spiega la sindaca Gabriella Farcoz – Verrà pertanto ridotta l’estensione di un’area che attualmente era destinata ad attività sportiva, su cui tempo addietro si ipotizzava di realizzare un campo da golf a 18 buche, ampliando la zona agricola, dove potrà essere realizzata una stalla moderna. Analoga richiesta riguarda l’altra variante, nella zona di Les Croux. Anche in questo caso è stata approvata per consentire lo sviluppo e il potenziamento delle attività agricole con la costruzione di una nuova struttura zootecnica».