OLLOMONT (zgn) Due manifestazioni di interesse per la gestione degli impianti sciistici sono arrivate al Comune di Ollomont nella mattinata di ieri, venerdì 30 ottobre. Si tratta di operatori valdostani che ora dovranno perfezionare le rispettive offerte economiche per la gara di assegnazione, il cui termine ultimo scadrà mercoledì 11 novembre. La gara riguarda il pacchetto che comprende la sciovia Berio, lo snowpark, il bar adiacente e la pista di fondo. Gli impianti di Ollomont erano rimasti senza gestore a settembre di quest’anno dopo la risoluzione del contratto con l’associazione Lo Contrebandjé, che aveva in carico anche la Maison Grimpe e le miniere.
Ollomont, due manifestazioni di interesse per gli impianti sciistici
Redazione · Pubblicato il
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