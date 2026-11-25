ETROUBLES (qdn) Un marchio territoriale e un sito web per la promozione turistica dell’Alta Valle del Gran San Bernardo. Le novità sono state presentate nella serata di venerdì scorso, 13 novembre, nella sala consiliare del Municipio di Etroubles da parte delle Amministrazioni comunali di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses. Si tratta dell’esito del percorso avviato nello scorso mese di marzo con 3 incontri pubblici, uno in ogni Municipio, aperti a cittadini, imprese, operatori turistici e associazioni. Le risposte raccolte durante quegli appuntamenti e con il questionario online sono state trascritte e analizzate. Da tutte è emerso un tratto comune: un territorio «a misura d’uomo». Le stesse risposte hanno indicato con chiarezza dove migliorare: visibilità, servizi e collaborazione fra operatori, associazioni e Amministrazioni. Hanno anche descritto la visione per i prossimi 10 anni: escursionismo serio, cultura della montagna, gastronomia d’eccellenza, tranquillità, un ambiente selvaggio ma accessibile e un’offerta distribuita su tutto l’anno.

Il nome scelto è quello che quasi la metà dei questionari aveva già indicato per riassumere i 3 Comuni: Gran San Bernardo. È riconosciuto da tutti, in una sola lingua e senza bisogno di spiegazioni. L’acronimo GSB diventa la firma visiva del territorio e funziona allo stesso modo su un’etichetta, su un cartello stradale o su un profilo social. Lo slogan “Adesso fermati” intende condensare 2.000 anni di storia. «L’Alta Valle del Gran San Bernardo è stata a lungo un luogo di transito: il Summus Pœninus dei Romani, il Mont-Joux dove San Bernardo fondò l’Ospizio, la porta della Via Francigena in Italia. Oggi il passaggio si rovescia in un invito a sostare. – si legge in una nota – La “palette” di colori viene dal paesaggio, dalle tradizioni e dalla gastronomia locale, mentre il tono di voce si basa su 4 linee: diretto, concreto, onesto e mai celebrativo. A disposizione di enti, imprese e associazioni c’è un manuale d’identità, con le indicazioni per usare il logo, i colori e il nome in modo coordinato».

Il nuovo sito visitgsb.it è il primo strumento che adotta il marchio. Il visitatore trova subito come arrivare e quali attività di ristorazione sono aperte in quel momento, oltre all’elenco completo per prenotare in altri periodi e al dettaglio degli esercizi commerciali e di accoglienza. Presenta gli eventi puntuali e caratteristici, la gastronomia e le proposte per vivere il territorio oltre a rimandare alle App già disponibili per percorrerlo a piedi, con le racchette da neve o sugli sci. Tutti i contenuti sono in italiano, francese e inglese.

«I nostri 3 Comuni lavorano già insieme in associazione e hanno alle spalle altri progetti in collaborazione, anche in ambito turistico. – commenta il sindaco di Etroubles Andrea Tamone – Era naturale proseguire su questa strada. Chi sale dalla valle non vede confini amministrativi, vede un territorio: non possiamo che raccontarlo così».

«Un marchio non funziona perché lo approva una Giunta, funziona se lo usa chi accoglie i visitatori. – ha aggiunto il sindaco di Saint-Oyen Alessio Désandré – Chiediamo a bar, ristoranti, alberghi e negozi di farlo proprio, nella comunicazione come sui prodotti e sugli oggetti promozionali: è il modo più semplice per dire che qui si lavora insieme».

«Abbiamo chiesto alla gente chi siamo e la risposta è stata ancora più chiara di quanto pensassimo. – ha concluso Alberto Ciabattoni, sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses – Questo marchio mette in mostra quello che chi vive qui sa da sempre: ci rende riconoscibili per chi già ci conosce e ci presenta con semplicità a chi desidera scoprirci».

Il percorso e il progetto di comunicazione sono curati da A.V.I. Presse S.r.l.