GIGNOD (zgn) L’Avis Grand Combin, presieduta da Rosildo Avoyer, organizza la sedicesima edizione del Torneo di Belote. Le partite si disputeranno di giovedì, con iscrizioni aperte fino alle 20.45 al costo di 12 euro. Primo appuntamento giovedì scorso, 19 novembre, all’Area ricreativa di Gignod con 58 partecipanti. Vincitore della serata è risultato Enzo Letey seguito da Franco Marguerettaz ed Ezia Meynet. Sono stati premiati anche i primi 3 dell’Avis Rossana Chabod, Pino Diano e Attilio Viglino e con la Nutella l’ultimo della classifica che è stato Romano Testolin. Giovedì prossimo, 26 novembre, si giocherà al Bar Ristorante La Tour di Oyace. Per informazioni è possibile contattare i numeri 333 7268040, 329 4822369 e 333 5260715.