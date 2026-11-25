OLLOMONT (zgn) La gestione del comprensorio sciistico Berio di Ollomont è stata affidata alla società Rebelle di Daniele Pieiller. L’offerta presentata da Rebelle è stata valutata come la migliore rispetto a quella di Rhêmes Impianti. Infatti nonostante i tempi ridotti, sono arrivate 2 offerte e l’impianto potrà riaprire in tempo per la stagione invernale. La scelta della società Rebelle di partecipare alla gara nasce dall’esperienza della scorsa estate, con la gestione del Parco avventura di Ollomont. Avendo formato uno staff già operativo, Rebelle ha pertanto deciso di proporre la stessa formula anche per l’inverno. L’approccio alla montagna non riguarderà soltanto gli impianti dello sci e lo skilift, ma includerà anche lo scialpinismo e le ciaspole. In parallelo, è previsto il rilancio del bar, con un’attenzione maggiore ai prodotti del territorio. L’apertura del Berio è fissata per il ponte dell’Immacolata, a condizione che ci sia neve o che le temperature consentano di produrla artificialmente. In caso contrario, l’apertura sarà rimandata a Natale.