Analista politico, l’aostana Isabella Sala

è l’autrice di questa rubrica

C’è chi guarda al futuro come a un parente che si presenta senza preavviso: con sospetto, e chiedendosi chi dovrà ospitarlo. Il conservatorismo più rigido è la convinzione che il progresso sia una moda passeggera, come i pantaloni a zampa di elefante, e che prima o poi passi da solo.

La formula più celebre la diede William F. Buckley nel 1955, quando scrisse sul primo numero della sua rivista conservatrice “stands athwart history, yelling Stop”, cioè “mettersi di traverso alla storia gridando Alt!”. Nobile intento. La storia, però, ha ascoltato con la stessa attenzione con cui il traffico ascolta un vigile urbano fuori orario: ha rallentato un attimo, per cortesia, e poi è ripartita.

Dovremmo scolpire questa massima sul masso di Sé-Frid a Champdepraz, così che lo colgano con chiarezza coloro che attraversano le porte della Valle d’Aosta.

Il guaio è che a pagare il conto del “si è sempre fatto così” non è la storia, ma chi lo pronuncia. Il negoziante che snobba la vendita online e poi si stupisce del deserto in vetrina. L’azienda che considera la formazione un capriccio da giovani. L’ufficio che trova il digitale sospetto e continua ad offrire ai cittadini il caldo conforto di una fila allo sportello. Tutti fedeli a un passato che, a differenza loro, non ha alcun obbligo di restituire il favore.

Eppure la letteratura italiana l’aveva spiegato con largo anticipo. Nel celebre Gattopardo Giuseppe Tomasi di Lampedusa fa dire a Tancredi: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Il paradosso è lì: per conservare qualcosa bisogna avere il coraggio di aggiornarla. Chi si irrigidisce non protegge la tradizione, la mette in naftalina, e la naftalina, com’è noto, ha un odore che ai posteri non piace. Così il conservatore irremovibile finisce per conservare soprattutto i propri problemi. Con grande coerenza, bisogna riconoscerlo: li tutela, li tramanda e li difende da ogni tentativo di miglioramento.