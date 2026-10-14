14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Si proietta giovedì a Saint-Vincent il documentario “Qui est Chanoux”?

Redazione Pubblicato il

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SAINT-VINCENT (qdn) Il cinema auditorium in via Monsignor Alliod, a Saint-Vincent, ospiterà giovedì prossimo, 15 ottobre, la proiezione del documentario “Qui est Chanoux?” scritto e realizzato da Joseph Péaquin. Al termine verrà proposto il cortometraggio di Chiara Zoja “Prima dell’Aurora” dedicato ad Aurora Vuillerminaz, detta Lola.

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