SAINT-VINCENT (qdn) Il cinema auditorium in via Monsignor Alliod, a Saint-Vincent, ospiterà giovedì prossimo, 15 ottobre, la proiezione del documentario “Qui est Chanoux?” scritto e realizzato da Joseph Péaquin. Al termine verrà proposto il cortometraggio di Chiara Zoja “Prima dell’Aurora” dedicato ad Aurora Vuillerminaz, detta Lola.
Si proietta giovedì a Saint-Vincent il documentario “Qui est Chanoux”?
Redazione · Pubblicato il
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