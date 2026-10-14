14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Verrayes: dalla Giunta 1,7 milioni per la pista forestale di Vencorère

Redazione Pubblicato il

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VERRAYES (qdn) Nella sua seduta di ieri, venerdì 9 ottobre, la Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo e la successiva fase di affido dei lavori di realizzazione della pista forestale tra le località Grangette e Vencorère nel Comune di Verrayes, per un importo complessivo pari a 1 milione 731mila euro.

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