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Tre giorni a Innsbruck per donatori e simpatizzanti dell’Avis Châtillon

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Tre giorni a Innsbruck per donatori e simpatizzanti dell’Avis Châtillon
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La sezione comunale dell’Avis di Châtillon ha organizzato da venerdì 2 a domenica 4 ottobre scorsi la propria tradizionale gita annuale. Quest’anno il presidente Angelo Vancheri ha accompagnato donatori e simpatizzanti nella città di Innsbruck, in Austria.

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