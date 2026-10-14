La sezione comunale dell’Avis di Châtillon ha organizzato da venerdì 2 a domenica 4 ottobre scorsi la propria tradizionale gita annuale. Quest’anno il presidente Angelo Vancheri ha accompagnato donatori e simpatizzanti nella città di Innsbruck, in Austria.
Tre giorni a Innsbruck per donatori e simpatizzanti dell’Avis Châtillon
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
Si proietta giovedì a Saint-Vincent il documentario “Qui est Chanoux”?
SAINT-VINCENT (qdn) Il cinema auditorium in via Monsignor Alliod, a Saint-Vincent, ospiterà giovedì prossimo, 15 ottobre, la proiezione del documentario “Qui est Chanoux?” scritto e realizzato da Joseph Péaquin. Al…
Media Valle
Verrayes: dalla Giunta 1,7 milioni per la pista forestale di Vencorère
VERRAYES (qdn) Nella sua seduta di ieri, venerdì 9 ottobre, la Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo e la successiva fase di affido dei lavori di realizzazione della pista…
Media Valle
Al via la rassegna letteraria “MieLivres”
CHÂTILLON (qdn) Da venerdì prossimo, 16 ottobre, a domenica 18, la sala don Paolo Chasseur a Châtillon ospiterà la quarta, edizione di “MieLivres – Festival de la Nature et de…