In quattromila per la Festa delle Mele di Gressan

GRESSAN (qdn) Ha fatto centro ancora una volta la Festa delle Mele di Gressan la cui 42esima edizione è andata in scena all’area verde di Les Iles domenica scorsa, 4 ottobre. Fulcro della manifestazione è stato il mercatino con 130 produttori enogastronomici – quasi tutti valdostani, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze della nostra regione – tra cui quelli dei coltivatori di mele Ivo Viérin, Luciano Bisson, Giuseppina Curtaz, Anito Viérin, Luciano Bisson, Joseph Munier, Silvano Borney, Ezio Montrosset, Docendo Discitur e la cooperativa Cofruits. «E’ andata più che bene, benissimo! – esclama Nicole Bovio, tesoriera della Pro Loco guidata dal presidente Paolo Miante – E’ impossibile avere numeri precisi relativi all’affluenza ma possiamo stimare almeno 4mila persone. Di certo abbiamo finito tutto: frittelle, caldarroste, birra, torte… Oltre ad aver distribuito circa 300 pasti. Sono stati molto apprezzati i giochi di una volta in legno e i bambini hanno adorato la possibilità di fare passeggiate con i pony. La Chorale Louis Cunéaz et Frustapots e i Badochys di Courmayeur hanno animato tutta la giornata. Vogliamo ringraziare la Regione che ci ha prestato i banchi, l’Assessorato dell’Agricoltura e la Floricoltura Montrosset per gli allestimenti floreali, il Comune, gli agricoltori che ci hanno fornito le rotoballe, gli alpini, i coscritti e tutti i volontari che hanno contribuito al successo della festa. Un grazie particolare alla Falegnameria Borney che ci ha donato il nuovo chalet per informazioni che useremo anche in occasione dei prossimi eventi».