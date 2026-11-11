A Charvensod 100mila euro per ammodernare la videosorveglianza

CHARVENSOD (qdn) Il Consiglio comunale di Charvensod ha approvato martedì 27 ottobre scorso, con il voto contrario della minoranza, la quinta variazione al bilancio di previsione pluriennale per un totale di 327mila euro. Nello specifico, l’avanzo disponibile finanzierà i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di sorveglianza (100mila euro), le fasi progettuali del muro e del parcheggio di località Péroulaz (25mila euro), la manutenzione straordinaria di automezzi (10mila euro) e per la rete perimetrale dell’impianto sportivo di Bellevue (10mila euro). Inoltre, 125mila euro di trasferimento regionale per opere minori di pubblica utilità saranno destinati alla riqualificazione dei marciapiedi a Plan-Félinaz.

Per voce del consigliere Pierre Savioz, la minoranza ha chiesto alcuni chiarimenti: «Vorremmo capire che tipo di interventi sono previsti per la videosorveglianza, quale sia il campo sportivo oggetto di lavori e perché nella variazione sono presenti 15mila euro di rimborso alla società sportiva Charvensod per mancato utilizzo dell’impianto Guido Saba». Alla prima domanda ha risposto l’assessora Ilaria Linty, specificando che si tratta del rifacimento dell’impianto di videosorveglianza, vecchio ormai di 20 anni, con un sistema più moderno, per entrare anche in rete con l’Inva. Il sindaco Ronny Borbey ha spiegato che il campo sportivo oggetto di intervento è quello di Bellevue. Per quanto riguarda il Guido Saba, il primo cittadino ha chiarito che «i tempi di sostituzione del manto erboso hanno avuto tempistiche che si sono sovrapposte con quelle dell’inizio della stagione agonistica dello Charvensod, che è stato costretto a giocare altrove, dovendo pagare l’affitto di altri campi sportivi».