Domenica scorsa, 11 ottobre, il vescovo monsignor Franco Lovignana ha celebrato la Messa delle Cresime dei ragazzi di Valtournenche. Hanno ricevuto il sacramento Alessandro Buricchi, Nicholas Camos, Samuele De Marco, Giada Machet, Federica Saltarelli, Cecilia Spinoni, Samuel Valzelli, Émilie Bevilacqua, Giorgia Gallo, Kevin Gaspard, Éloïse Landry, Mirko Mereu, Federica Meynet, Luis Pieiller, Kilian Perruquet, Louis Ratti, Gianpaolo Trogu e Samuel Vuillermoz (foto Pallu).
LE CRESIME DEI RAGAZZI DI VALTOURNENCHE
Redazione · Pubblicato il
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