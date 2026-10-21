21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Media Valle

LE CRESIME DEI RAGAZZI DI VALTOURNENCHE

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: LE CRESIME DEI RAGAZZI DI VALTOURNENCHE
1 minuto di lettura

Domenica scorsa, 11 ottobre, il vescovo monsignor Franco Lovignana ha celebrato la Messa delle Cresime dei ragazzi di Valtournenche. Hanno ricevuto il sacramento Alessandro Buricchi, Nicholas Camos, Samuele De Marco, Giada Machet, Federica Saltarelli, Cecilia Spinoni, Samuel Valzelli, Émilie Bevilacqua, Giorgia Gallo, Kevin Gaspard, Éloïse Landry, Mirko Mereu, Federica Meynet, Luis Pieiller, Kilian Perruquet, Louis Ratti, Gianpaolo Trogu e Samuel Vuillermoz (foto Pallu).

Leggi anche

Media Valle

Gita ad Annecy con la Biblioteca

SAINT-MARCEL (qdn) La Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis promuove per sabato 28 novembre una gita ad Annecy in occasione del mercatino natalizio “Noël des Alpes”. L’iniziativa è realizzata…