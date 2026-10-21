I Vigili del Fuoco volontari di Quart hanno festeggiato i 100 anni di attività a servizio del territorio

QUART (qdn) Un secolo sempre al servizio del territorio. I Vigili del Fuoco di Quart hanno festeggiato i loro 100 anni sabato scorso, 10 ottobre. La giornata è cominciata con la Messa, la sfilata e la consegna delle benemerenze ad alcuni Vigili del fuoco onorari premiati per la costanza del loro impegno: Odillo Besenval, Ildo Desandré Lombard, Carlo Perrin, Sergio Berthod, Cesare Peraldo, Giulio Charrier e Renato Rosaire. Il distaccamento guidato da Jean-Marie Barocco ha poi omaggiato i rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Nus, della Stazione Forestale di Nus, del Nucleo Antincendio Boschivo, dell’Amministrazione regionale (alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Renzo Testolin e il consigliere regionale Michel Martinet) e dell’Amministrazione comunale. Nel pomeriggio è andata in scena l’iniziativa “Pompieropoli” dedicata in particolare ai bambini. «E’ stato un bellissimo centenario, con una partecipazione che è andata oltre le attese. – commenta il capo distaccamento Jean-Marie Barocco – In particolare a “Pompieropoli” ci sono stati circa 400 partecipanti tra bambini e genitori».