Carlo Perrin presenta il libro “Hymne au Pays d’Aoste”

TORGNON (qdn) «Scrivere questo libro è stato un modo per restituire un po’ di quello che ho ricevuto dalla mia terra, è un inno d’amore e di riconoscenza nei confronti del mio paese e della popolazione valdostana». Così Carlo Perrin descrive “Hymne au Pays d’Aoste”, il suo libro che verrà presentato giovedì prossimo, 22 ottobre, alle 18, nella sala consiliare del Municipio di Torgnon. Presidente della Giunta regionale dal 2003 al 2005, Carlo Perrin aveva già pubblicato due libri: “Berger des Alpes” e Là-haut sur la montagne”. Questa terza opera, edita dalla Tipografia Testolin e scritta anch’essa in francese, ripercorre – in una sessantina di pagine – un secolo di memorie famigliari partendo dall’esperienza personale fino ad immaginare il futuro della Valle d’Aosta. «Ho avuto modo di fare politica e di ricevere tanto da questo paese. – sottolinea Carlo Perrin – Io mi sento di appartenere appieno a questa terra e il mio augurio è che la sua anima e i suoi valori fondamentali – che sono quelli legati alla libertà e alla solidarietà, parte integrante della nostra cultura alpina – si possano proiettare nel futuro. E’ un testo che ritengo di facile lettura, scritto in francese. Proprio l’aspetto linguistico – con l’uso del francoprovenzale, del francese, dell’italiano e anche di un po’ di tedesco – è un elemento prezioso che può permettere alla nostra regione di svolgere un ruolo di “ponte” culturale». Alla presentazione di giovedì, moderata da Monique Chatrian, interverranno il sindaco di Torgnon Massimo Poletti, l’assessore regionale all’Istruzione e Cultura Erik Lavevaz, il professor Joseph-Cesar Perrin e l’ex assessore regionale e attuale presidente dell’Asiva Albert Chatrian. Seguirà un momento in allegria con la musica di Mile Danna. «Il libro non è in vendita, lo distribuirò ai miei amici e a chi lo desidera. – conclude Carlo Perrin – Non è un’operazione commerciale ma una testimonianza, per dare un po’ di speranza a questa nostra terra».