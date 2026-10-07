A Gressan domani, domenica 4 ottobre, torna la Fita di Pomme

GRESSAN (zgn) – Domani, domenica 4 ottobre, all’Area Verde di Gressan si svolgerà la 42esima edizione della Fita di Pomme. L’orario è dalle 10 alle 18. L’organizzazione è della Pro Loco di Gressan, con il patrocinio del Comune e della Regione. Il tema dell’edizione è “Dal seme al gusto”.

Il programma prevede alle 10 l’inaugurazione degli stand di artigianato ed enogastronomia. Per tutta la giornata è aperta la mostra mercato con mele e derivati come succhi, marmellate e sidri, venduti dai produttori locali. Sono presenti le varietà coltivate in Valle d’Aosta, tra cui Renetta, Jonagold, Golden e Red Delicious. Presenti anche bancarelle dedicate ai mestieri tradizionali valdostani.

Dalle 12 alle 13.30 è previsto il pranzo tipico. Durante la giornata sono in programma esibizioni musicali itineranti. Alle 15 è in programma la rappresentazione teatrale organizzata dalla Città del vino. La chiusura alle 18.

I punti ristoro propongono frittelle di mele, dolci alle mele, castagne, zucchero filato e popcorn. L’animazione include giochi d’antan con giochi tradizionali in legno e attività per bambini dedicate alla conoscenza della mela. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.