A Saint-Vincent due serate dedicate al mito della musica rock

SAINT-VINCENT (qdn) Il Comune di Saint-Vincent, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Primo Levi”, organizza 2 incontri culturali – venerdì 6 novembre e sabato 5 dicembre a partire dalle 20.45 – focalizzati sul grande fenomeno di globalizzazione che è la musica rock. La prima serata avrà luogo venerdì 6 novembre alle 20.45 nel Centro Congressi Comunale con Roberto Mazzanti, scrittore, musicista e appassionato di musica sin dall’adolescenza. Il primo appuntamento abbraccerà lo scenario musicale tra gli anni ’50 e ’70, dall’avvento del rock‘n roll alla nascita della musica pop, dall’era dei beatnik e dei figli dei fiori alla musica psichedelica, dagli albori dell’heavy metal, al punk e alle mode dei giovani, dai primi grandi concerti ai mega raduni musicali come Woodstock (nel 1969) e, più avanti, il Live Aid (nel 1985). Le due serate sono rivolte a tutti gli appassionati di musica in quanto arte ma anche come fenomeno di costume e comunicazione. Un’opportunità per rinfrescare la memoria tra ricordi, aneddoti e curiosità, per comprendere meglio lo sviluppo dei tanti generi musicali che hanno animato le nostre vite nel corso degli ultimi 70 anni. L’ingresso è libero.