Al Museo dell’Artigianato di Fénis una giornata dedicata alle famiglie

FÉNIS (zgn) Anche quest’anno il Museo dell’Artigianato Valdostano di Fénis aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’iniziativa che invita musei e famiglie a vivere insieme l’arte e la cultura in modo nuovo, coinvolgente e divertente.

Domenica prossima, 11 ottobre, verrà proposta così una giornata all’insegna del gioco, della cultura artigianale e della creatività, con un’attività pensata per tutte le famiglie e per rendere la visita al museo un’esperienza condivisa e diversa dal solito.

Il programma della giornata prevede l’evento “Museo in gioco per la FAMU”: ogni famiglia sarà una squadra e affronterà le altre in un divertente Gioco dell’Oca fatto di sfide, domande e curiosità a tema artigianato. Adulti e bambini metteranno alla prova le loro conoscenze per vincere e arrivare primi al traguardo, celebrando la cultura in famiglia in un museo che diventa laboratorio, palcoscenico e campo di gioco.

Per partecipare, occorre avere una squadra familiare composta da almeno 1 adulto e 1 bambino di età compresa tra i 6 e i 12 anni e per un massimo di 6 componenti. Sono previste 2 fasce orarie diverse: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. L’attività è a prenotazione obbligatoria nella pagina Calendario del sito www.lartisana.vda.it. Importante indicare la squadra intera: la famiglia è il fulcro del gioco.

Per informazioni telefonare al numero 0165 1835120.