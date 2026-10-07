7 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 21:20

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Nus, al via i lavori del secondo lotto della scuola dell’infanzia

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Il sopralluogo effettuato ieri, venerdì, nel cantiere di Nus per la nuova scuola dell’infanzia con da sinistra il progettista Massimo Blanc, l’impresario Christian Caruso, l’architetto Diego Salto, il progettista Luca Pallu e l’assessore Lavori pubblici Aldo Roux
Il sopralluogo effettuato ieri, venerdì, nel cantiere di Nus per la nuova scuola dell’infanzia con da sinistra il progettista Massimo Blanc, l’impresario Christian Caruso, l’architetto Diego Salto, il progettista Luca Pallu e l’assessore Lavori pubblici Aldo Roux
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NUS (zgn) Il pomeriggio di ieri, venerdì 2 ottobre, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nus Aldo Roux, assieme ai progettisti Massimo Blanc e Luca Pallu, all’architetto Diego Salto e all’impresario Christian Caruso, ha effettuato un sopralluogo in vista dell’avvio del secondo lotto nel cantiere per la costruzione dell’edificio che ospiterà la nuova sede della scuola dell’infanzia. « E’ indubbio che questo cantiere sia rimasto fermo ma l’Amministrazione comunale con serietà e senso di professionalità si è ritrovata a a fare delle scelte importanti per poter restituire alla comunità una scuola duratura nel tempo. – dichiara il sindaco Camillo Rosset – Prima di Natale entreremo già nel vivo dei lavori. Se non ci sono contrattempi si prevede di avere la scuola operativa per settembre del 2028». L’investimento è di quasi 4 milioni di euro l’edificio accoglierà i bambini – attualmente 56 – adesso divisi in 2 sezioni, in parte nel plesso del Consultorio e in parte nel plesso della secondaria. Una sistemazione provvisoria che dura da 3 anni. I lavori, già partiti nel 2023, hanno portato alla conclusione del primo lotto nel 2025. Quest’ultimo prevedeva la demolizione e la ricostruzione della parte strutturale, mentre il secondo riguarderà tutte le finiture e gli impianti, oltre alla sistemazione del verde.

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