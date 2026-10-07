Nus, al via i lavori del secondo lotto della scuola dell’infanzia

NUS (zgn) Il pomeriggio di ieri, venerdì 2 ottobre, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nus Aldo Roux, assieme ai progettisti Massimo Blanc e Luca Pallu, all’architetto Diego Salto e all’impresario Christian Caruso, ha effettuato un sopralluogo in vista dell’avvio del secondo lotto nel cantiere per la costruzione dell’edificio che ospiterà la nuova sede della scuola dell’infanzia. « E’ indubbio che questo cantiere sia rimasto fermo ma l’Amministrazione comunale con serietà e senso di professionalità si è ritrovata a a fare delle scelte importanti per poter restituire alla comunità una scuola duratura nel tempo. – dichiara il sindaco Camillo Rosset – Prima di Natale entreremo già nel vivo dei lavori. Se non ci sono contrattempi si prevede di avere la scuola operativa per settembre del 2028». L’investimento è di quasi 4 milioni di euro l’edificio accoglierà i bambini – attualmente 56 – adesso divisi in 2 sezioni, in parte nel plesso del Consultorio e in parte nel plesso della secondaria. Una sistemazione provvisoria che dura da 3 anni. I lavori, già partiti nel 2023, hanno portato alla conclusione del primo lotto nel 2025. Quest’ultimo prevedeva la demolizione e la ricostruzione della parte strutturale, mentre il secondo riguarderà tutte le finiture e gli impianti, oltre alla sistemazione del verde.