Visita guidata notturna all’Osservatorio Astronomico di Saint-Barthélemy

NUS (zgn) L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa alla quattordicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra, il Festival nazionale delle Geoscienze, proponendo una speciale visita guidata notturna dalle 21.30 alle 23 con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’Unesco, a Lignan di Saint-Barthélemy a Nus.

Con la guida di ricercatrici e ricercatori, il pubblico scopre come lo studio dei corpi celesti sia non solo importante, ma addirittura necessario per comprendere la Terra. Infatti è grazie al confronto con altri mondi che è possibile apprezzare meglio le caratteristiche del nostro pianeta, a cominciare da quelle che permettono di ospitare un ambiente favorevole alla vita.

L’appuntamento si svolge in occasione della World Space Week, che festeggia l’anniversario del lancio dello Sputnik I, il primo satellite artificiale, messo in orbita dall’allora Unione Sovietica il 4 ottobre 1957.

Il geoevento speciale, inserito nell’elenco ufficiale delle iniziative nazionali per la quattordicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra e presentato in collaborazione con il gruppo UNICAMearth della Scuola di Scienze e Tecnologie-Sezione Geologia dell’Università degli Studi di Camerino, è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Anche se non sono parte integrante del geovento speciale, i partecipanti possono prenotare inoltre gli spettacoli in Planetario in programma oggi, sabato 3 ottobre, alle 16 e alle 18, ciascuno della durata di un’ora. Prenotazione online obbligatoria all’indirizzo www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili.