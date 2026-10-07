Châtillon, domenica scorsa grande partecipazione alla festa del Gruppo alpini che ha cento soci

CHÂTILLON (zgn) Domenica scorsa, 27 settembre, si è svolta l’annuale festa del Gruppo alpini di Châtillon, alla presenza di autorità civili, militari, religiose, soci, aggregati e cittadini. Una domenica di festa, che è iniziata con l’alzabandiera.

A seguire, il parroco don Ugo Reggiani ha celebrato la Santa Messa al campo, accompagnata dalla cantoria. Al termine della cerimonia il capogruppo Valter Caverni ha illustrato le numerose attività portate avanti dal gruppo nel corso dell’anno.

Nel suo intervento ha posto l’accento soprattutto sul valore del volontariato: «Dietro ogni iniziativa, anche quelle che possono sembrare piccole, ci sono infatti persone che mettono a disposizione tempo, energie e, non di rado, anche risorse economiche». Un impegno che prosegue nonostante le difficoltà legate alla diminuzione degli alpini per ragioni anagrafiche e alla mancanza di nuovi rincalzi dopo la sospensione della leva obbligatoria. « Non mancano però i segnali positivi. – ha proseguito Valter Caverni – Il Gruppo può contare oggi su 100 soci alpini e 65 aggregati, tra i quali molte donne. Una partecipazione che testimonia il legame con la comunità e che consente di guardare con fiducia agli anni a venire».

Terminata la parte ufficiale, la festa è proseguita in un clima di convivialità. Gli alpini hanno offerto un aperitivo nel prato antistante la sede e, alle 12.30, un centinaio di persone ha preso parte al pranzo nel complesso Mario Gemello,tra cui, oltre a soci, familiari e simpatizzanti, molti componenti del Consiglio comunale, Albertina Vittaz, che ha recentemente raggiunto il significativo traguardo dei 100 anni, l’atleta paralimpico Daniel Brunod, recente oro nella specialità sci nordico 3 x 1000 a tecnica classica, il parroco don Ugo Reggiani, padre Giuseppe, Guardiano del Convento dei Frati Cappuccini di recente nomina e don Alessandro Botalla, nuovo direttore dei Salesiani.

Il pomeriggio si è concluso tra canti, chiacchiere e tanta allegria, nel segno di quella socialità che da sempre accompagna gli appuntamenti del Gruppo.