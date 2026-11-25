NUS (qdn) Nella giornata dello shopping e delle occasioni imperdibili (o presunte tali), l’Osservatorio Astronomico e il Planetario di Lignan propongono una serata dedicata all’acquisto di… conoscenza sugli oggetti astrofisici più popolari e meno compresi di tutta l’astronomia: i famelici, famigerati buchi neri! Ispirandosi all’iniziativa #BlackHoleFriday promossa dalla Nasa, i ricercatori attivi a Saint-Barthélemy spiegheranno le caratteristiche principali di questi corpi astronomici grazie a uno spettacolo originale al Planetario di Lignan e alla visita guidata notturna con osservazione del cielo a tema, utilizzando i telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico della Regione. Si scoprirà così che esistono diverse taglie di buchi neri, da quelli di massa stellare, resti di una stella implosa su sé stessa, a quelli di massa intermedia scoperti grazie alle onde gravitazionali, fino ai buchi neri supermassicci ospitati nei nuclei delle galassie.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 27 novembre, dalle 21 alle 23. La prenotazione online è obbligatoria sul sito www.oavda.it. Il costo ammonta a 15 euro (9 euro dai 7 ai 17 anni, gratis fino ai 6 anni). In caso di maltempo che impedisca l’osservazione del cielo, la visita guidata notturna sarà confermata, proponendo un’attività alternativa.