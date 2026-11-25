BRISSOGNE (qdn) Erano 29 le coppie che hanno partecipato martedì scorso, 17 novembre, alla terza gara del mese del torneo di belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas al Palafent di Brissogne. Hanno vinto Sergio Neri e Diego Canazza con in seconda posizione Roberto Pegoraro e Antonio Galesso, in terza Valter Charbonnier e Massimiliano Sciulli e in quarta Maurice Glarey e Benoit Chabod.

Al Palafent si giocherà nuovamente (sempre con la formula a coppie fisse vincenti contro vincenti) martedì prossimo, 24 novembre, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro a persona e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349 6503206.