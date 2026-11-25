NUS (qdn) La Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis invita la popolazione al concerto “Viaggio musicale” con protagonista il fisarmonicista Andrea Costamagna. L’evento si terrà domani, domenica 22 novembre, con inizio alle 18, all’auditorium di Nus. Il programma della serata accompagnerà il pubblico in un suggestivo percorso attraverso epoche e stili diversi: dalle austere sonorità barocche fino alla sensualità malinconica del tango argentino. Un’esperienza sonora senza confini, capace di mettere in luce tutte le sfumature espressive e la versatilità della fisarmonica. L’ingresso al concerto è libero.