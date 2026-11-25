SAINT-CHRISTOPHE (ces) Si rinnova Le Coin du Pain di Saint-Christophe. La panetteria di località Bret, fondata da Christian Trione e Ernesta Léger e diventata negli anni un punto di riferimento della panificazione valdostana, dall’inizio dello scorso mese di ottobre è passata a una nuova gestione A guidarla sono i coniugi francesi Emanuele Kluzer e Veronique Moyse che oggi, sabato 21 novembre, dalle 9 alle 13, aprono ai clienti, vecchi e nuovi, le porte della panetteria per l’inaugurazione. In programma una degustazione di diversi prodotti, dalle focacce alla pizza, fino alle specialità francesi come baguette, pain au chocolat, croissant ed altro. Il passaggio avviene nel segno della continuità. Il team di lavoro resta lo stesso e i nuovi gestori sono affiancati da Ernesta e Christian. In negozio si possono trovare i prodotti di sempre: pani tradizionali e speciali, focacce, pizze in teglia, grissini artigianali, pasticceria e gli apprezzatissimi panettoni per le feste natalizie. A questi si aggiungono le novità d’Oltralpe, come la baguette con farina macinata a pietra, l’éclair au chocolat, la brioche tressée, pain viennois, madeleine e i financier con le ricette originali portate dalle nuova gestione francese. Una continuità che poggia su una storia ricca di riconoscimenti e che si è sempre distinta per la qualità. Christian Trione è dal 2018 Ambassadeur du Pain, primo in Valle d’Aosta a ricevere il titolo, e Ernesta Leger, Cornetto d’oro 2024. La panetteria ha inoltre ottenuto più volte i Tre Pani, il massimo riconoscimento della guida Pane e Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, confermati anche nell’edizione 2027 uscita lo scorso giugno. Il locale ha un laboratorio a vista da cui si può osservare la lavorazione di pane e pizza e la Maison du Levain, la macchina che produce il lievito madre naturale alla base degli impasti.