Al via la rassegna letteraria “MieLivres”

CHÂTILLON (qdn) Da venerdì prossimo, 16 ottobre, a domenica 18, la sala don Paolo Chasseur a Châtillon ospiterà la quarta, edizione di “MieLivres – Festival de la Nature et de l’Environnement”, rassegna letteraria nata dalla sinergia tra il Comune di Châtillon e le Edizioni Pedrini. Le attività prenderanno ufficialmente il via nella giornata di venerdì 16 ottobre, un debutto interamente dedicato al segno della memoria storica e dell’identità locale. Il primo grande focus vedrà – alle 20.30 – la presentazione della antologia territoriale “Châtillon si racconta”, raccolta di testi legati alle tradizioni e alle storie che caratterizzano il comprensorio. Nel corso dell’incontro – per suggellare questo momento di coesione – l’Amministrazione comunale celebrerà ufficialmente gli autori e le autrici che hanno contribuito all’opera. A tutti loro verranno consegnati degli attestati di partecipazione, un libro in omaggio e un vasetto di miele locale. Durante la serata saranno ospiti anche Marica Forcellini con il suo “Châtillon – Un paese da scoprire” e Federico Mantegari con “La strega di Antey”. La rassegna proseguirà nei pomeriggi e nelle serate di sabato 17 e domenica 18 ottobre con la presentazione complessivamente di ben 16 libri. Per ulteriori informazioni telefonare al 393 9988875.