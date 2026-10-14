La Giornata di sensibilizzazione del tumore al seno metastatico

GRESSAN (qdn) A ottobre Gressan si tinge di rosa per ricordare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno. Nell’ambito del progetto “Prenditi cura di te” sono previste due iniziative. La prima è una serata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico organizzata dall’associazione Barbara & Co martedì prossimo, 13 ottobre, alle 20.30, nella sala polivalente della Bcc. Interverranno il direttore della struttura di Radioterapia oncologica dell’Ospedale “Parini” di Aosta Fernando Munoz (che parlerà della “Nuova piattaforma di radioterapia Radixact con tecnologia Synchrony”), la dirigente medico di chirurgia toracica, senologica ed endocrinologica Giulia Atzori (“La prevenzione oggi”) e la presidente dell’associazione Barbara & Co Barbara Biasia. La tavola rotonda sarà presentata da Bianca Fornaresio. La serata sarà inoltre animata dal Duo De André” formato da Sylvie Blanc al violino e da Giorgio Pilon alla voce e alla chitarra.

Sempre nella sala polivalente della Banca di Credito Cooperativo valdostana avrà luogo il secondo appuntamento proposto venerdì 23 ottobre alle 20.30 dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Viola: a un interessante momento dedicato alla prevenzione guidato dal dottor Leonardo Iannizzi seguirà lo spettacolo dell’attrice, presentatrice e professional coach Federica Ruggero.

«L’Amministrazione di Gressan è da tempo sensibile a realizzare collaborazioni e iniziative laddove ci sia una motivazione riguardante la salute, la prevenzione, la cura ed i corretti stili di vita. – spiegano l’assessora alle Politiche sociali e Sanità Michelina Greco e l’assessora all’Istruzione e Cultura Elisabetta Giacomini – Quando la cultura e il sociale si fondono, si realizzano iniziative in un modo diverso, riuscendo a divulgare un messaggio efficace con leggerezza e consapevolezza su temi estremamente seri».