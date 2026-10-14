Riparte la belote al Palafent: vincono Marco Ronco e Daniele Consol

BRISSOGNE (qdn) Sono riprese le partite di belote al Palafent di Brissogne organizzate dalla Pro Loco di Saint-Nicolas. In 94 hanno partecipato alla gara che si è disputata martedì scorso, 6 ottobre. Ha vinto la coppia formata da Marco Ronco e Daniele Consol con in seconda posizione Massimiliano Sciulli e Salvatore Marando, in terza Rino Morrone e Antonio Cristofaro, in quarta Sandro Cattaneo e Paolo Cerise e in quinta Roberta Marcoz e Arturo Bonetti. Il prossimo appuntamento è in calendario martedì prossimo, 13 ottobre, sempre al Palafent di Brissogne, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 349 6503206.