AOSTA (fc2) Il Grand Prix de belote è a un quinto del suo cammino con 10 gare disputate su 50. In testa alla classifica a punti a quota 32 il campionissimo di rebatta Rudy Brun di Pollein, ma di casa a Nus, ha raggiunto Mario Di Mauro di Saint-Pierre. Terzo è Maurizio Lexert di Fenis a 30, quarto Ivo Fosson di Châtillon a 29 e quinto Gianni Maggioni di Verrayes a 26. Prima donna è Marilena Menabreaz di Valtournenche sesta a 25 punti. Venerdì scorso, 13 novembre, al Bar Les Amis di Châtillon hanno giocato in 74 con successo di Daniele Consol di Issime e Danilo Rollandoz di Introd davanti a Rudy Brun di Pollein e Maurizio De Gaetano di Cogne; terzi hanno chiuso Ivo Fosson di Châtillon e Attilio Viglino di Aosta, Maurizio Lexert di Fénis e Ilario Vaser di Hône. In 69 hanno giocato domenica 15 novembre al Café Central di Villeneuve con successo di Rosanna Chabod di Saint-Pierre, prima donna vincitrice di questa edizione, e Patrick Piria di Quart su Antonio Cristofaro di Aosta e Maurizio De Gaetano di Cogne; terzi Franchino Tripodi di Aosta e Pino Diano di Aosta, Rudy Brun di Pollein e Corrado Daudry di Quart. Domani, domenica 22 novembre, alle 15 si disputerà l’un – dicesima gara al Santo Domingo Café di Saint-Christophe e venerdì 20 novembre alle 21 si replicherà al bar del campo sportivo di Saint-Pierre.

Ad Attilio Viglino e I Delfini la quarta gara della belote a squadre

Dopo 4 gare nella classifica del torneo a squadre di belote Trophée de la Ville al Motor Café di Aosta guidano i P.M.P. (+45.651) con Giuseppe Pietrosanti, Jean Noel Albert, Bortolo Terzi, Maurizio De Gaetano e Mauro Patruno, con secondi I Delfini (+45.162), sempre con 10 punti, seguiti dalla Dolce Vita a 9. Nella quarta gara 5 squadre hanno fatto l’en plein con 3 punti con primi I Delfini ( Attilio Viglino, Gianni Farace, Enzo Praz, Pino Diano e Marilena Menabreaz) su P.M.P. e Dolce Vita. A livello individuale Attilio Viglino ha preceduto Pino Diano e Giuseppe Pietrosanti. Lunedì prossimo, 23 novembre, alle 21 quinta tappa delle 9 prima della finale di Gressan.

Pino Diano nuovo leader al Les Amis di Châtillon

Erano 56 i giocatori che hanno preso parte alla seconda gara del torneo del sabato pomeriggio al Bar Les Amis di Châtillon. In 10 hanno vinto 3 partite con successo per Walter Fosson di Chatillon con 90 punti +3.300 davanti ad Ezio Lavevaz di Verrayes a +2.510, terzo Roberto Pegoraro di Aymavilles a +2.173, quarto Giuseppe Cretier di Montjovet a +2.052 e quinta e prima donna Rosalba Cerise di Nus con +1.827. Nella classifica generale nuovo leader è Pino Diano di Aosta con 180 punti davanti a Roberto Pegoraro di Aymavilles a 168, Giuseppe Cretier di Montjovet a 167 e poi poco lontani Walter Cugnod a 164 e Giuseppe Nirta a 160. Oggi, sabato 21 novembre, alle 14,30 nuovo rendez-vous per i belotisti a Les Amis.