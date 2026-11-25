VALTOURNENCHE (qdn) Il Consiglio comunale di Valtournenche ha approvato all’unanimità martedì scorso, 17 novembre, il testo dell’accordo di programma con la Regione e la Cervino Spa per la realizzazione della nuova funivia “Breuil-Plan Maison-Plateau Rosa” – la cosiddetta Cervino The One – e delle opere di protezione dell’abitato di Breuil-Cervinia.

«Si tratta di un passaggio importante per definire le fasi e le attività necessarie alla realizzazione del nuovo impianto funiviario Cervino The One e delle opere di protezione dell’abitato di Breuil-Cervinia. – ha sottolineato in aula la sindaca di Valtournenche Elisa Cicco – È un intervento complesso, che consentirà alla località di dotarsi di un’offerta impiantistica all’avanguardia. Le opere di protezione saranno finanziate dalla Regione e realizzate dalla Cervino Spa, sulla base di una convenzione già siglata. Le opere di protezione dovranno essere completate entro il termine dei lavori della nuova linea funiviaria. Seguirà la modifica della cartografia degli ambiti inedificabili».

La sindaca Elisa Cicco ha inoltre precisato che l’accordo disciplina gli indennizzi per l’occupazione temporanea delle aree comunali del cantiere e la cessione delle superfici destinate alla stazione di arrivo. Con l’accordo si approvano i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell’intervento. L’accordo avrà una durata di 6 anni.

Dai banchi dell’opposizio – ne, il consigliere Luciano Maquignaz ha espresso apprezzamento per l’intervento, chiedendo però maggiori dettagli sulle opere di protezione. Elisa Cicco ha replicato che è prevista la realizzazione di un vallo nella zona di Bardoney per difendere l’abitato da un’eventuale esondazione conseguente a una frana.

Luciano Maquignaz ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare le questioni legate alla viabilità di accesso e alla disponibilità di parcheggi. Problemi che – ha detto il consigliere – potrebbero diventare rilevanti con l’aumento degli arrivi nella località.

Il capogruppo di opposizione Roberto Avetrani ha definito il progetto «il più importante tra quelli attualmente in programma per Breuil-Cervinia e per i prossimi anni», sottolineando l’importanza del raddoppio della linea funiviaria e del recupero di una parte dell’impianto esistente. Roberto Avetrani ha peraltro anche condiviso le preoccupazioni di Luciano Maquignaz sulle opere di protezione, dal momento che il pericolo della frana è noto da circa 10 anni, e ha chiesto chiarimenti sullo stato della progettazione degli interventi.

In risposta, la sindaca Elisa Cicco ha precisato che la carenza di parcheggi è una criticità conosciuta ma che la sua soluzione non poteva essere inserita nell’accordo di programma, dati anche i tempi da rispettare. La questione – ha concluso Elisa Cicco – è comunque al centro delle interlocuzioni per individuare le soluzioni più adeguate. Le progettazioni sono in via di definizione e saranno presentate non appena pronte.