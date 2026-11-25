BRISSOGNE (qdn) La Pro Loco di Brissogne organizza per sabato prossimo, 28 novembre, al centro polivalente di Pacou la festa di Santa Caterina. Alle 14 si disputerà un torneo di belote a coppie fisse a cui è possibile iscriversi telefonando al 348 2958769 (il costo ammonta a 5 euro a giocatore; è comunque possibile iscriversi direttamente sul posto; sono previsti premi speciali per le prime 3 coppie classificate). E’ poi prevista una gara di dolci con premi per il più bello, il più creativo e il più goloso (i dolci vanno consegnati entro le 18). Alle 19.30 sarà servita la cena al costo di 15 euro (bevande incluse; 5 euro per i bambini sotto i 12 anni). Durante la serata si terrà l’accensione dell’albero di Natale della Pro Loco. La prenotazione della cena e la partecipazione alla gara dei dolci deve essere effettuata entro martedì 24 novembre contattando il 327 2265700).