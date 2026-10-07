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Antey-Saint-André, una gara tra Vigili del Fuoco in versione d’antan

Redazione Pubblicato il

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Un momento della simpatica competizione a Antey-Saint-André
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ANTEY-SAINT-ANDRÉ (zgn) Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e grande entusiasmo tra i partecipanti – 75 gli sicritti – la prima edizione della “Competizione di Antiche Pompe a Mano da Incendio”, tenutasi domenica scorsa, 27 settembre, all’Area Sportiva di Antey-Saint-André. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Antey-Saint-André e del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con l’Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco, ha saputo coniugare tradizione, storia e spirito di squadra.

La giornata si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione. La mattina ha visto il ritrovo delle squadre e e poi momento conviviale con il pranzo. Nel pomeriggio si è svolta la presentazione delle attrezzature storiche alla giuria per la valutazione tecnica di pompe e accessori d’epoca. Alle 15 ha preso il via la competizione vera e propria, che ha visto le squadre sfidarsi con le antiche pompe manuali – in un percorso a ostacoli e nel riempimento di una vasca nel minor tempo possibile – tra gli applausi e l’incitamento di un folto pubblico.

I volontari dei Vigili del Fuoco e le squadre ospiti hanno espresso grande soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione, che si è conclusa alle 17 con le premiazioni ufficiali.

La classifica finale: prima la squadra di Rivoli, seconda quella Fenestrelle, terzo posto ex aequo per Giaveno e San Maurizio, quarto piazzamento ex aequo per Almese e Avigliana, e poi nell’ordine Arnad VVD, Nus Giovani e Arnad Giovani.

«Un caloroso ringraziamento va alla “Proloco Antey.Zero”, – dichiara la sindaca Nicole Chatrian – a tutti i volontari, agli organizzatori, alle squadre partecipanti e al pubblico che ha reso memorabile questa prima storica edizione».

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