7 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 21:20

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MERCOLEDÌ 7 INCONTRO CON IL GRUPPO “QUART DEMAIN”

Redazione Pubblicato il

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QUART (zgn) Il gruppo consigliare “Quart Demain” ad un anno dalle elezioni ha organizzato una serie di incontri sul territorio per presentare la propria attività. Il primo di tali incontri si terrà mercoledì prossimo, 7 ottobre, alle 20.30, nei locali del forno di Morgonaz.

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