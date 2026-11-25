Una trentina di persone ha partecipato sabato 7 novembre scorso alla festa delle classi dell’1 a Saint-Christophe. Dopo la Messa celebrata da don Elio Vittaz, si è tenuto il pranzo all’Agriturismo La Reina. Il partecipante più giovane – classe 2021 – era Thierry Grosjean.
BEL RITROVO PER I COSCRITTI DELLE CLASSI DELL’1 A SAINT-CHRISTOPHE
Redazione · Pubblicato il
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