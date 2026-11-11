TORGNON (qdn) Il Bar Champs de la Cure a Torgnon ospiterà domani, domenica 8 novembre, a partire dalle 17, una gara di belote a baraonda ad eliminazione diretta. Le iscrizioni vanno effettuate dalle 16 alle 17 versando una quota di 15 euro. La coppia prima classificata si aggiudicherà il 45 per cento del montepremi, la seconda il 35 per cento e la terza il restante 20 per cento. Per informazioni: 346 8909772 o 331 8578103.
BELOTE AL BAR CHAMPS DE LA CURE
Redazione · Pubblicato il
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