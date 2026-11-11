11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Due Bande musicali in concerto

Redazione Pubblicato il

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SAINT-VINCENT (qdn) Il Centro Congressi di Saint-Vincent ospita oggi, sabato 7 novembre, alle 20.30, il concerto delle Bande musicali di Saint-Vincent e di Ponderano dirette dai maestri Piermario Rudda e Massimo Folli che per l’occasione si scambiano la direzione dei due complessi.

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