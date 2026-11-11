11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Media Valle

Si festeggia San Martino a Pontey Il programma delle iniziative

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

PONTEY (qdn) Il Comune di Pontey organizza, in collaborazione con la Polisportiva, la festa patronale di San Martino domani, domenica 8 novembre, con alle 10 la Messa nella chiesa parrocchiale, alle 11 la consegna delle puette, delle carte di maturità civica e degli attestati agli 80enni e la nomina della madrina degli alpini, alle 11.30 la sfilata con la Banda di Châtillon fino al monumento degli alpini con la deposizione di una corona di alloro in occasione dei 70 anni del Gruppo Ana locale e infine il pranzo comunitario nel padiglione di Mesaney.

Leggi anche

Media Valle

Due Bande musicali in concerto

SAINT-VINCENT (qdn) Il Centro Congressi di Saint-Vincent ospita oggi, sabato 7 novembre, alle 20.30, il concerto delle Bande musicali di Saint-Vincent e di Ponderano dirette dai maestri Piermario Rudda e…