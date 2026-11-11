Si festeggia San Martino a Pontey Il programma delle iniziative

PONTEY (qdn) Il Comune di Pontey organizza, in collaborazione con la Polisportiva, la festa patronale di San Martino domani, domenica 8 novembre, con alle 10 la Messa nella chiesa parrocchiale, alle 11 la consegna delle puette, delle carte di maturità civica e degli attestati agli 80enni e la nomina della madrina degli alpini, alle 11.30 la sfilata con la Banda di Châtillon fino al monumento degli alpini con la deposizione di una corona di alloro in occasione dei 70 anni del Gruppo Ana locale e infine il pranzo comunitario nel padiglione di Mesaney.